دافوس.. لميس الحديدي: الرئيس السيسي سيشارك في جلسة مع الرؤساء التنفيذيين لنحو 60 شركة من الشركات العالمية

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دافوس ومشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللقاء الثاني الذي يجمعهما بعد قمة شرم الشيخ في ولاية الرئيس الأمريكي الثانية.


وتابعت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، قائلة: «الرئيس سيلقي كلمة في جلسة مخصصة لمصر، يعقبها حوار تفاعلي مفتوح مع الحضور، ثم جلسة مع الرؤساء التنفيذيين لنحو 60 شركة من الشركات العالمية».


وشددت الحديدي على أهمية منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قائلة: «المنتدى بالغ الأهمية، وكنت أغطيه لسنوات في عملي الصحفي. وهو مهم للصحفيين وللمسؤولين ولكل صانع قرار، حيث يجتمع فيه قادة العالم لمدة أسبوع، ويشارك فيه أهم رؤساء العالم وقيادات الشركات العالمية، وخلال الجلسات يكون هناك حوارات تفاعلية تُعلن فيها توجهات سياسية واقتصادية مهمة».


وأضافت أن ترامب يشارك في دافوس هذا العام وسط أزمة أمريكية-أوروبية تلوح في الأفق حول جزيرة جرينلاند.

