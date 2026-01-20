رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب : مصر حاضرة بقوة في دافوس

أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تمثل ترجمة حقيقية للدبلوماسية الرئاسية النشطة التي تنتهجها الدولة المصرية، بهدف تعزيز مصالحها الوطنية، وتوسيع دائرة شراكاتها الدولية في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة موضحاً أن الحضور الرئاسي في هذا التوقيت يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأحد أهم أدوات دعم خطط التنمية الشاملة، خاصة في ظل تنافس عالمي متزايد لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأشار النائب سليمان وهدان فى بيان له أصدره منذ قليل إلى أن المنتدى يضم نخبة من قادة الدول، ورؤساء الحكومات، وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، ما يتيح فرصة مهمة لعرض الرؤية المصرية بشأن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، قائم على الابتكار، والتحول الرقمي، والاستثمار في العنصر البشري مشيراً الى أن الرئيس السيسى فى مثل هذه المنتديات العالمية الكبرى يحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

وأكد النائب سليمان وهدان أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، ويؤكد حرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة مشيراً الى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والاعتدال، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما أكسب مصر ثقة واحترام المجتمع الدولي، وجعلها طرفًا مقبولًا وموثوقًا في مختلف الملفات.

وأوضح " وهدان " أن مشاركة مصر في منتدى دافوس تمثل فرصة مهمة لتعزيز صورتها كدولة مستقرة، تمتلك بنية تحتية حديثة، وتشريعات داعمة للاستثمار، ورؤية واضحة للتنمية طويلة الأجل مشدداً على أن القيادة السياسية تسعى من خلال هذه المشاركات الدولية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة خاصة أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية تعكس دولة تعرف أولوياتها جيدًا، وتتحرك بثقة على الساحة الدولية، من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب المصري.