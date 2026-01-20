قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
والدة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز: عايزه من شيخ الأزهر يدعو لي
برلمان

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب : مصر حاضرة بقوة في دافوس

النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب
النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تمثل ترجمة حقيقية للدبلوماسية الرئاسية النشطة التي تنتهجها الدولة المصرية، بهدف تعزيز مصالحها الوطنية، وتوسيع دائرة شراكاتها الدولية في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة موضحاً أن الحضور الرئاسي في هذا التوقيت يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الدبلوماسية الاقتصادية كأحد أهم أدوات دعم خطط التنمية الشاملة، خاصة في ظل تنافس عالمي متزايد لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأشار النائب سليمان وهدان فى بيان له أصدره منذ قليل إلى أن المنتدى يضم نخبة من قادة الدول، ورؤساء الحكومات، وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية، ما يتيح فرصة مهمة لعرض الرؤية المصرية بشأن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، قائم على الابتكار، والتحول الرقمي، والاستثمار في العنصر البشري مشيراً الى أن الرئيس السيسى فى مثل هذه المنتديات العالمية الكبرى يحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

وأكد النائب سليمان وهدان أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، ويؤكد حرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة مشيراً الى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن والاعتدال، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما أكسب مصر ثقة واحترام المجتمع الدولي، وجعلها طرفًا مقبولًا وموثوقًا في مختلف الملفات.

وأوضح " وهدان " أن مشاركة مصر في منتدى دافوس تمثل فرصة مهمة لتعزيز صورتها كدولة مستقرة، تمتلك بنية تحتية حديثة، وتشريعات داعمة للاستثمار، ورؤية واضحة للتنمية طويلة الأجل مشدداً على أن القيادة السياسية تسعى من خلال هذه المشاركات الدولية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة خاصة أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية تعكس دولة تعرف أولوياتها جيدًا، وتتحرك بثقة على الساحة الدولية، من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب المصري.

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

