قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بمشاركة الرئيس في منتدى دافوس.. ويؤكدون: تعكس التزام الدولة بالمساهمة في صناعة حلول للتحديات الاقتصادية العالمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
معتز الخصوصي

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس ولقاؤه ترامب يحملان دلالات إستراتيجية مهمة

نائب: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس فرصة مهمة لعرض خريطة استثمارية متكاملة

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعكس ثقل مصر الدولي
 

أشاد عدد من النواب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، وأكدوا أنها تمثل رسالة قوية تعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي ومؤسسي، وما تتبناه من مشروع تنموي جاد قائم على رؤية واضحة وإصلاحات هيكلية شاملة، جعلت من مصر طرفًا فاعلًا داخل دوائر القرار الاقتصادي العالمي.

في البداية قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، إن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثلان تأكيدًا واضحًا على مكانة مصر الدولية والثقة التي يوليها المجتمع الدولي لسياساتها واستراتيجيتها التنموية.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشكل منصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعاون الدولي، الابتكار، التكنولوجيا، ورأس المال البشري، وأن مشاركة مصر الفاعلة فيه تعكس التزام الدولة بالمساهمة في صناعة حلول للتحديات الاقتصادية العالمية ودفع مسيرة النمو والاستقرار في المنطقة.

وأكد وكيل صحة الشيوخ أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس ترامب يحمل دلالات استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يتيح تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري واستقرار المنطقة.

وأشار نائب الدقهليه إلى أن المنتدى يوفر فرصة لمصر لتسليط الضوء على نجاح خططها في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر للعالم قدرة القيادة المصرية على بناء شراكات دولية قوية، والاستفادة من التجارب العالمية في دعم الابتكار والنمو المستدام.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي لدافوس ولقاءه ترامب تأتي لتجسد رؤية مصر في لعب دور فاعل في صنع السياسات الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز دوره الإقليمي والدولي.

وقال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، تمثل رسالة قوية تعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي ومؤسسي، وما تتبناه من مشروع تنموي جاد قائم على رؤية واضحة وإصلاحات هيكلية شاملة، جعلت من مصر طرفًا فاعلًا داخل دوائر القرار الاقتصادي العالمي.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له ، أن الوجود الرئاسي المصري في منتدى دافوس يعكس إدراك المجتمع الدولي لثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في القضايا الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن مصر باتت تحظى باهتمام متزايد من كبرى المؤسسات والشركات العالمية، في ظل ما تشهده من تحولات اقتصادية عميقة، وتوسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي والاستثماري بما يواكب المعايير الدولية.

وأضاف عضو صناعة الشيوخ، أن مشاركة الرئيس السيسي تتيح فرصة مهمة لعرض خريطة استثمارية متكاملة، تسلط الضوء على القطاعات الواعدة التي تمتلكها الدولة المصرية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والزراعة الحديثة، واللوجستيات.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب شبكة الموانئ وقنوات الربط الإقليمي، يعزز من قدرتها على التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات.

وأشار الدكتور عمر الغنيمي، إلى أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي مع قادة الدول ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية على هامش المنتدى، تسهم في إعادة تقديم مصر للعالم باعتبارها شريكًا موثوقًا في سلاسل الاقتصاد العالمي، وليس مجرد سوق استهلاكي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تطرح نفسها اليوم كمركز للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم فرص النمو المستدام.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تأتي في لحظة دولية فارقة، تشهد تصاعد الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يمنح هذه المشاركة أهمية مضاعفة، باعتبارها تعكس حرص الدولة المصرية على أن تكون جزءًا فاعلًا من الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الحوار وبناء حلول مشتركة للتحديات الراهنة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن وجود الرئيس السيسي بين قادة العالم وصنّاع القرار في هذا المنتدى يعكس الوزن الحقيقي لمصر على الساحة الدولية، ويؤكد أن رؤية القاهرة باتت محل اهتمام وتقدير في المحافل العالمية، خاصة في الملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتحول الاقتصادي، ودور التكنولوجيا والابتكار في دعم النمو وخلق فرص العمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اللقاءات التي سيعقدها الرئيس على هامش المنتدى، وفي مقدمتها اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة.

ولفت إلى أن هذا اللقاء يعكس إدراك القوى الكبرى لأهمية الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي، وقدرة القاهرة على لعب دور متوازن ومسؤول في إدارة الملفات الشائكة.

وأضاف أن مشاركة الرئيس في منتدى دافوس لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تحمل رسائل اقتصادية واضحة، تتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الصدمات العالمية.

وأكد النائب حازم الجندي، أن القيادة السياسية المصرية تتعامل مع التحديات العالمية بمنهج يقوم على الحوار والانفتاح وبناء الشراكات، وهو ما يتسق مع شعار المنتدى هذا العام “روح الحوار”.

النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس القرار الاقتصادي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام الخولي

حسام الخولي: تعديلات قانون الضريبة العقارية تستهدف حماية الطبقة المتوسطة

أحمد موسى

كتاب أسرار| تحدي عاجل من أحمد موسى على الهواء

وزير الصحة

مصر الأولى عالميا.. الصحة: نسب الولادة القيصرية تصل إلى 80%

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد