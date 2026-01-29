قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مقتل الفنانة السورية هدي شعراوي في فيلاتها .. تفاصيل

أحمد البهى

نعت نقابة الممثلين في سوريا، الفنانة هدي شعراوي، والتي عثر علي جثتها مقتولة خلال الساعات، داخل فيلاتها. 

وقالت نقابة الفنانين في بيان : فرع دمشق لنقابة الفنانين  ينعي إليكم  وفاة الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي  وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية  إنا لله و إنا إليه راجعون. 

وخلال الساعات الماضية عثر علي الفنانة هدي شعراوي مقتولة في فيلاتها، حيث تشير الشبهات الي قتلها علي يد خادمتها. 

هدي شعراوي ممثلة سورية تعتبر من المؤسسين في نقابة الفنانيين السوريين، وكان لصوتها المتميز أثر في عملها بإذاعة دمشق، ومن أعمالها الإذاعية الهامة (حكم العدالة).

 وقد تنوعت أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون. ومنها  مسلسل نهاية رجل شجاع[1994] مسلسل باب الحارة ج1[2006] مسلسل عودة غوار: الأصدقاء[1998] مسلسل باب الحارة ج2[2007] مسلسل بطل من هذا الزمان[1999]

نقابة الممثلين في سوريا الفنانة هدي شعراوي هدي شعراوي

