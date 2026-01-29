حمادة هلال يستعد لطرح أغنية "والله بعودة"

اعلنت قناة mbc مصر، عن استعدادها طرح أغنية" والله بعودة" للفنان حمادة هلال، خلال الايام القادمة، تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

ومن ناحية أخري يستعد حمادة هلال لخوض الماراثون الرمضاني من خلال الموسم الاخير من مسلسل المداح، والذي يحمل أسم أسطورة النهاية.

مسلسل المداح الجزء الخامس: أسطورة العهد رمضان الماضى عرض عام 2025، ضم 30 حلقة، وشارك فى بطولته كل من حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوى، مى كساب، هبة مجدى، يسرا اللوزى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محى الدين، جورى بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهرى، ومحمد عبدالحافظ، فيما ظهر فتحى عبدالوهاب كضيف شرف. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج.