وفد من قطاع ناشئي الأهلي في معايشة تدريبية في نادي ريد بُل لايبزيج الألماني

غادر وفد من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا، في زيارة تستمر لمدة أسبوع، وذلك في إطار إجراء معايشة تدريبية بنادي ريد بُل لايبزيج الألماني.

وتأتي الزيارة بهدف الإطلاع على أحدث أساليب التدريب والتطوير الخاصة بقطاع الناشئين، إلى جانب الاستفادة من الجوانب الأكاديمية والتطبيقية المتبعة داخل النادي الألماني، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الفني وتطوير منظومة إعداد اللاعبين الصاعدين، حيث تسعى مصر إلى رفع مستوى كرة القدم، واتخاذ خطوات قيادية من خلال برنامج تبادل الخبرات.

ويضم الوفد كلًا من محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وعمرو الحلواني رئيس قطاع البراعم، وسامر إبراهيم المدير الفني لفريق تحت 20 عام، وهاني العقبي المدير الفني لفريق الناشئين تحت 18 عام، وزياد عبد الكريم المدير الفني لفريق الناشئين تحت 17 عام، ومحمد عز المدير الفني لقطاع الناشئين تحت 16 عام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجة التعاون بين النادي الأهلي ونادي ريد بُل لايبزيج الألماني لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الكروية في النادي الأهلي وللاحتكاك بالمدارس الكروية الأوروبية المتقدمة، بما يخدم مستقبل قطاع الناشئين.