كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

يستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة يانج افريكانز السبت المقبل في إطار منافسات الجوله الرابعه لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعي الاهلي المتوج ب 12 لقب لبطولة دوري ابطال افريقيا لحسم التأهل لـ الدور ربع النهائي خاصة في ظل صداراته للمجموعه برصيد 7 نقاط .

يتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط أمام يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني ويحتل الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع .

ويمتلك الأهلي أقوي خط هجوم في دور المجموعات حتى الآن برصيد 7 أهداف بينما يتربع بيراميدز على عرش أقوى دفاع عقب الحفاظ علي شباكه نظيفه ل 3 مباريات