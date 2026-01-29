أحمد شوبير يتمنى الشفاء العاجل لـ مؤمن زكريا.. ماذا قال؟

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لمؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، بعد نشره صورة اظهرت خضوعه للعلاج ومرضه.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألف مليون سلامة عليك يا مؤمن".

وكان قد آثار مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، حالة من القلق بين جماهيره بعد ما نشر صورة صادمة له على منصات التواصل الاجتماعي"انستجرام" دون الكشف أو التوضيح لطبيعة العلاج الذي يتلقاه.

ويعانى كابتن مؤمن زكريا من أعراض شديدة بعد إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري خلال السنوات الماضية.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نرصد لكم اهم أعراض مرض التصلب الجانبي الضموري الذي عاني من مؤمن اللاعب زكريا:

ضعف العضلات (الذراعين والساقين والرقبة).

تشنجات العضلات .

ارتعاش (تشنجات) في اليدين، والقدمين، والكتفين واللسان.

تصلب العضلات (التشنج).

تحديات الكلام (الكلمات غير الواضحة، صعوبة تكوين الكلمات).

سيلان اللعاب.

التعبيرات العاطفية اللاإرادية (مثل الضحك أو البكاء).

تعب .

صعوبة في البلع ( عسر البلع ).

تبدأ هذه الأعراض خفيفة ثم تزداد شدة. وتختلف سرعة تطور الأعراض من شخص لآخر.