آرسنال يتصدر المشهد.. أرقام قياسية في دوري الأبطال… جوائز مالية خيالية للأدوار الإقصائية

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا عن أرباح الأندية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء مرحلة دور المجموعات لموسم 2025/2026، والتي شهدت تأهل 8 فرق إلى دور الـ16، وهم: أرسنال، برشلونة، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، تشيلسي، سبورتنج لشبونة، ومانشستر سيتي.

أرسنال في الصدارة

ووفقًا للتقرير، تصدر أرسنال قائمة الأندية الأعلى ربحًا حتى الآن برصيد 59.74 مليون يورو، يليه بايرن ميونخ (57.33 مليون يورو) وليفربول (54.92 مليون يورو).

ويمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" كل فريق 2.1 مليون يورو للفوز و0.7 مليون يورو للتعادل، بالإضافة إلى 18.62 مليون يورو لكل فريق من الفرق الـ36 المشاركة في مرحلة المجموعات. 

كما ضمن أرسنال 11 مليون يورو لبلوغه دور الـ16، إضافة إلى مكافأة 2 مليون يورو لأول ثمانية فرق تتأهل مباشرةً.

أما الفائزان في مباراة الملحق بين الفرق المصنفة من التاسع إلى الرابع والعشرين، مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فسيحصلان على مليون يورو لكل منهما.

زيادة الجوائز المالية للأدوار الإقصائية

التقرير أشار إلى أن الجوائز المالية ستزداد في الأدوار المقبلة، حيث يُدفع 11 مليون يورو للتأهل إلى دور الـ16 (مقابل 9.6 مليون الموسم الماضي)، و12.5 مليون يورو لدور ربع النهائي، و15 مليون يورو لدور نصف النهائي. 

أما المباراة النهائية في بودابست يوم 30 مايو، فتمنح 18.5 مليون يورو للوصيف و25 مليون يورو للفائز باللقب، مقارنة بالموسم الماضي.

الأندية الإسبانية

على صعيد الأندية الإسبانية، جاء برشلونة في المركز الثاني من حيث الأرباح بـ 52.89 مليون يورو، وهو النادي الوحيد الذي تأهل مباشرةً إلى دور الـ16.

بينما جمع ريال مدريد 37.93 مليون يورو بعد خروجه من المراكز الثمانية الأولى، وأتلتيكو مدريد 34.95 مليون يورو بعد هزيمته الأخيرة.

أما أتلتيك بلباو وفياريال، فقد انتهت مشاركتهما برصيد محدود، حيث جمع بلباو 26.43 مليون يورو، وفياريال 19.94 مليون يورو بعد موسم صعب لم يحقق سوى تعادل واحد وسبع هزائم.

التقرير أشار إلى أن هذه المبالغ لا تشمل عنصر "القيمة المضافة"، وهو العائد الذي يحققه كل نادي استنادًا إلى ترتيبه التاريخي في دوري الأبطال. ويخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مبلغ 850 مليون يورو لجميع المشاركين من هذا العنصر، ضمن 2.47 مليار يورو موزعة على ثلاث سنوات حتى موسم 2026/27، بزيادة 21% عن موسم 2023/24، نتيجة لمطالب الأندية واستجابة لدوري السوبر الأوروبي.

أرباح باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن باريس سان جيرمان حقق 144 مليون جنيه إسترليني في دوري الأبطال هذا الموسم، بينما كان نصيب الفريق في الموسم الماضي عند تتويجه باللقب الأوروبي الأول 144.4 مليون يورو.

أما إنتر ميلان، وصيف البطولة في ميونخ، فحصد 136.6 مليون يورو، فيما حصلت الأندية التي وصلت إلى نصف النهائي على مبالغ كبيرة، منها 116.9 مليون يورو لأرسنال و105.8 مليون يورو لبرشلونة.

