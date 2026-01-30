قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
محافظات

محافظ الجيزة يعقد لقاء موسعا مع جهاز التفتيش والمتابعة لتنظيم منظومة العمل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع قيادات وأعضاء جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وذلك عقب تكليف رئيس جديد للجهاز في إطار إعادة تنظيم منظومة العمل وتعزيز دور الجهاز في ضبط الأداء التنفيذي بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أن جهاز التفتيش والمتابعة يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة الرقابة الميدانية، مشددًا على أهمية رصد المخالفات في مهدها بما يتيح للأجهزة التنفيذية التعامل الفوري معها وعدم السماح بتفاقمها أو تحولها إلى أمر واقع.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود لرصد مخالفات البناء بكافة أشكالها إلى جانب متابعة أي تجمعات للرتش أو المخلفات التي تعكس مظهرًا غير حضاري وغيرها من ملفات العمل الحيوية مؤكدًا أن الحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يأتيان على رأس أولويات المرحلة الحالية.

كما شدد المهندس عادل النجار على أهمية المرور اليومي المنتظم وخاصة في الفترات الليلية مع تفعيل التنسيق الكامل بين جهاز التفتيش والأحياء والمراكز والمدن لتنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعامل الحاسم مع مختلف أشكال المخالفات بما يسهم في فرض الانضباط وإعادة هيبة الشارع.

وقال محافظ الجيزة خلال اللقاء: «أنا عايز أعرف المخالفة منكم، مش لازم نستنى المواطن يبلّغ ويشتكي »، مؤكدًا أن دور جهاز التفتيش قائم على المبادرة والرصد الفعّال وليس انتظار الشكاوى بما يضمن سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحافظ أن كل موظف بجهاز التفتيش والمتابعة مسؤول مسؤولية مباشرة عن قطاع جغرافي محدد وسيتم تقييم أدائه ومساءلته عن مستوى الانضباط داخل نطاق عمله قبل مساءلة الحي أو المركز المختص بما يحقق وضوح الأدوار ويرفع كفاءة العمل الميداني.

واختتم محافظ الجيزة اللقاء بالتأكيد على أن الهدف الأساسي خلال الفترة المقبلة هو زيادة معدلات الانضباط في الشارع الجيزاوي والتصدي بكل حزم لأي مخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ضبط العمران ورفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

