محافظ الجيزة: دعم حي الوراق بشركتي نظافة و60 عاملًا لرفع كفاءة الخدمات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بحي الوراق وتقييم مستوى الأداء ومتابعة نسب إنجاز المشروعات إلى جانب الوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات .

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بمراجعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ضمن منظومة المتغيرات المكانية، مؤكدًا عدم السماح بوجود أي تعديات على الرقعة الزراعية، وسرعة إزالة المباني المخالفة التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تدعيم حي الوراق بعدد شركتين نظافة و60 عاملًا إضافيًا بخلاف العمالة الثابتة التابعة لهيئة النظافة والتجميل، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة .

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات الإشغالات على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الجهود أسفرت خلال شهرين عن رفع 2600 حالة إشغال بنطاق الحي.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف مشروعات الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من دعم خدمات الصرف الصحي بطول 390 مترًا بمنطقتي وراق العرب وشارع المشاية بجزيرة محمد بما يسهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.

كما تم عرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 20 أبريل 2026، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.88%، مؤكدًا ضرورة منع أي مخالفات جديدة، مع توعية المواطنين وحثهم على تقنين أوضاعهم وتقديم التيسيرات للجادين، تحقيقًا للصالح العام.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل الميداني وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفات.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمد عبد الراضي رئيس حي الوراق ونوابه.