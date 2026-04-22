طرق الأبواب في «جناح» .. حملة مكبرة لتقنين أوضاع مُخالفات البناء بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ حملة ميدانية مكبرة بقرية "جناح" لحث المواطنين الصادر بحقهم قرارات رفض لطلبات التصالح السابقة أو أصحاب المنازل غير المرخصة على سرعة التقدم بطلبات تصالح جديدة وفقاً للقانون، تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة مستمرة من اللواء ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وشهدت الحملة تواجداً ميدانياً مكثفاً من الإدارة الهندسية بمركز الخارجة بقيادة المهندس احمد عطية مدير عام الإدارة الهندسية والمهندسة هند عبدالوهاب ، مدير المتغيرات المكانية وبالتنسيق مع محمد عتمان، رئيس قرية جناح، حيث قامت اللجان الفنية بـ "طرق الأبواب" والتواصل المباشر مع الأهالي، مع وضع علامات إرشادية وتنبيهات واضحة على واجهات المباني المخالفة بضرورة التوجه للوحدة المحلية لتقنين الأوضاع.

توجيهات بتيسير إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء

من جانبه، أكد اللواء ياسر كمال الدين ، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات وزارة التنمية المحلية لضمان وصول المعلومة لكافة المواطنين وتسهيل إجراءات انضمامهم لمظلة القانون، مشدداً على أن الوحدة المحلية لا تألو جهداً في تقديم الدعم الفني اللازم للأهالي لضمان استقرار مراكزهم القانونية والحفاظ على ممتلكاتهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للتصالح.