جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لرصد مخالفات البناء والتأكد من الالتزام بالاشتراطات

نفذ اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة ميدانية موسعة بعدد من مناطق المدينة، لمتابعة ملف مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة والتصدي الحاسم لأي أعمال بناء غير قانونية.

وشملت الجولة منطقتي الحجاز و4أ، حيث تم رصد استكمال أعمال بناء في عدد من المواقع، وعلى الفور وجّه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بمراجعة التراخيص والملفات الفنية الخاصة بهذه المواقع، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.

كما أصدر رئيس المدينة تعليماته لإدارة الشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم إثباتها، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على الانضباط العمراني.

وأكد اللواء أحمد صقر أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للحد من البناء المخالف، وضمان الالتزام بالتخطيط العمراني، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القصير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.