نجم مسلسل حلم أشرف يشكو لـ أردوغان من تهديدات بن غفير

أعرب الممثل التركي الشهير غوركيم سافينديك، خلال لقاء جمعه بالرئيس رجب طيب أردوغان، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تهديدات" تلقاها من إسرائيل، وتحديدًا من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، في موقف يعكس جرأته في طرح القضايا الإنسانية علنًا، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل.

ووفقا لمقطع فيديو متداول، ظهر سافينديك خلال فعالية عامة وهو يتحدث بثقة أمام الرئيس أردوغان، مؤكدا أن التهديدات الإسرائيلية باتت تتصدر المشهد الإعلامي أيضا.

وتعود خلفية هذه الواقعة إلى أسابيع سابقة، حين عبر سافينديك، الذي يجسد شخصية "قدير بابا" في مسلسل "حلم أشرف"، عن رفضه الشديد لمقترحات تتعلق بإقرار عقوبة الإعدام، داعيا إلى "يقظة إنسانية" واحترام القيم الحقوقية.

أثار هذا الموقف الإنساني ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، وكان بن غفير من أبرز المنتقدين، حيث وجه رسالة حادة إلى الممثل، إلا أن سافينديك لم يتراجع، بل واصل الدفاع عن قناعاته.

وفي مقابلة لاحقة مع قناة CNN Türk، أكد سافينديك أن موقفه نابع من "ضمير إنساني وأبوي"، مشيرًا إلى تأثره بمشاهد تتعلق بأسرى فلسطينيين، ورغم إدراكه لاحتمال استياء بعض جمهوره، شدد على تمسكه بموقفه وعدم التراجع عنه.