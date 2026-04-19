قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مشهد صادم في السويد.. بن غفير ينتزع طفلاً فلسطينياً من رحم أمه ويقتله

فرناس حفظي

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم ، خلال عطلة نهاية الأسبوع مظاهرة حاشدة مؤيدة للقضية الفلسطينية، تخللها عرض مسرحي أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي.


وبحسب ما تم تداوله، ظهر في العرض رجل ملثم يرتدي ما يشبه الكيباه اليهودية ويشبه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، حيث جسّد مشهدا صادما ضمن سياق فني مثير للجدل، ما اعتبره منتقدون أن المحتوى تحريضيا يحمل طابعا معاديا للسامية، فيما وصفه آخرون بأنه تعبير سياسي يدخل ضمن حرية التعبير.

المظاهرة التي نُظمت في ساحة أودينبلان شهدت مشاركة مئات المتظاهرين، ورفعت خلالها شعارات تتعلق بالأوضاع في غزة ولبنان، من بينها الدعوة إلى وقف الهجمات ورفع الحصار، إضافة إلى اتهامات موجهة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.


في المقابل، أدان السفير الإسرائيلي لدى السويد ما جرى، معتبرًا أن ما تم عرضه يمثل “خطاب كراهية ومعاداة للسامية”، بينما دافع منظمو الفعالية عن الحدث مؤكدين أنه يأتي في إطار التعبير السياسي السلمي عن المواقف، وليس استهدافًا لأي جماعة دينية أو قومية.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوترات السياسية والمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في عدد من العواصم الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

السويد ستوكهولم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بن غفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

أرشيفي

إعلام إيراني: طهران مستعدة لاستئناف المواجهة وباب المندب وأرامكو سيدخلان نطاق المعركة

أرشيفية

النقد الدولي يشير إلى نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية العملية الإيرانية

جيش الاحتلال - أرشيفي

جيش الاحتلال يزعم مقتل مسلح تجاوز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد