في ختام جولتها بمركز باريس.. محافظ الوادي الجديد تتابع رفع كفاءة الطرق

اختتمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية الموسعة اليوم بمركز باريس، بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمركز والتى تم إقرارها تشاوريًا مع المواطنين وفقًا لأولوية الخدمات والاحتياجات ، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والمهندس محمد عبدالكريم مدير المشروعات بالمركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والمعنية.

حيث تفقدت مشروع إنشاء مول تجاري وحديقة عامة بالإضافة إلى قاعة المناسبات متعددة الأغراض المُقامة على مساحة 800 م٢، بما يوفر متنفسًا حضاريًا يلبي احتياجات أهالي المركز بتكلفة إجمالية تقدر ب ٨.٥ مليون جنيه، موجهةً بسرعة استكمال أعمال المرحلة الثانية الخاصة بالتشطيبات تمهيدًا لافتتاح القاعة تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، موجهةً الشكر والتقدير لكافة القطاعات التنفيذية بالمركز؛ للجهد الملموس في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية أخرى، تابعت المحافظ أعمال رصف وتطوير شوارع مدينة باريس باستخدام بلاط الانترلوك ، متضمنة توسعة الشارع الرئيسي بطول 300 م إلى جانب عدد من الشوارع المتفرعة، ضمن المرحلة الثالثة التي تم الانتهاء منها بإجمالي 10 آلاف متر مربع وبتكلفة 5 ملايين جنيه تحت اشراف مديرية الطرق بالتنسيق مع المركز ، فيما وصلت نسبة تغطية الشوارع بالمدينة إلى نحو 80%، مع استكمال الأعمال المتبقية الخاصة بالمطابق، تمهيدًا لطرح المرحلة الرابعة خلال العام المالي المقبل.