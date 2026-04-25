شيرين عبدالوهاب تغني على الهواء في الحكاية.. وتوجه رسالة مؤثرة: كل ما في حياتنا نعمة لكن لا نشعر بها

في ظهور مفاجئ ومؤثر، استجابت الفنانة شيرين عبد الوهاب لنداء الإعلامي عمرو أديب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “MBC مصر”، حيث تحدثت عن حالة من الامتنان تجاه تفاصيل الحياة اليومية، وقدمت مجموعة من أغانيها على الهواء مباشرة.



رسالة حملت طابعًا إنسانيًا

وقالت شيرين خلال المداخلة إن “كل ما في حياتنا نعمة، لكن أحيانًا لا نشعر بها ولا نقدّرها كما ينبغي”، في رسالة حملت طابعًا إنسانيًا وتأملًا، لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

أشهر أعمال شيرين عبد الوهاب

خلال الحلقة، لبّت شيرين طلب عمرو أديب، وغنّت عددًا من أشهر أعمالها، من بينها أغنية “عم المجال كله”.

كما تطرقت الفنانة إلى الحديث عن أحدث أعمالها الفنية، مشيرة إلى استعدادها لطرح جديد خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل كاملة، مكتفية بالإشارة إلى أن هناك مفاجآت قريبة لجمهورها.