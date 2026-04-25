الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«ردع 300».. أول راجمة مصرية متعددة الأعيرة بقدرات هجومية متقدمة | صور

كريم الخطيب

تزامنا مع عيد تحرير سيناء  ينشر موقع صدى البلد أول راجمة متعددة الاعيرة "ردع 300"، في ظل مواصلة وزارة الإنتاج الحربي ترسيخ موقعها كأحد أعمدة القوة الاستراتيجية للدولة، عبر الدفع بمنظومات قتالية متقدمة تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، كخطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير داخل منظومة التصنيع العسكري المصري.

ويبرز على رأس هذه التحركات الكشف عن راجمة الصواريخ المجنزرة «ردع 300»، كإحدى أبرز ثمار التحديث، بما تحمله من قدرات بعيدة المدى ودقة توجيه عالية، لتؤكد أن مصر لا تكتفي بتأمين احتياجاتها الدفاعية، بل تمضي بثبات نحو امتلاك أدوات ردع متطورة تعزز توازن القوى وتحافظ على الأمن القومي.

تنفذ وزارة الإنتاج الحربي، خطط مستقبلية تستهدف تعميق التصنيع العسكري وتطوير منظومات قتالية متقدمة، في إطار تعزيز دورها كركيزة أساسية للصناعة الدفاعية في مصر.

وجاءت المنظومة الجديدة «ردع 300»، على رأس هذه الجهود الكشف، وهي راجمة صواريخ موجهة مجنزرة متعددة الأعيرة، قادرة على استهداف الأهداف حتى مدى يصل إلى 300 كيلومتر، مع إمكانية العمل بكفاءة على الطرق الممهدة وغير الممهدة، وسرعة تصل إلى 40 كم/ساعة.

وتتميز «ردع 300» بقدرتها على إطلاق أنواع مختلفة من الذخائر الموجهة، ما يمنحها مرونة عملياتية عالية في تنفيذ المهام القتالية.

تم الكشف عن هذه المنظومة لأول مرة خلال فعاليات معرض مصر الدولي للدفاع «EDEX 2025»، ضمن توجه الدولة لتطوير قدرات الردع وتعزيز الجاهزية القتالية.

كما أعلنت الإنتاج الحربي، عن تطوير راجمة الصواريخ «رعد 200»، من خلال استبدال نظام التحكم الكهربائي بآخر هيدروليكي لزيادة كفاءة التشغيل، إلى جانب تحسين دقة نظام التوجيه والتنشين، وهو ما يعكس التقدم المستمر في تحديث المنظومات القائمة.

تأتي هذه التطورات نتيجة دعم القيادة السياسية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمثل خارطة طريق لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتاحة، مع التركيز على توطين التكنولوجيا الحديثة.

وتمثل المنظومات الجديدة تمثل رسالة واضحة لقدرات الردع المصرية، وتعكس تطور الصناعة العسكرية الوطنية، مشيرة إلى استمرار العمل على إنتاج مزيد من الأنظمة والذخائر المتطورة، بما يدعم الأمن القومي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية.

أبرز مواصفات «ردع 300»:
مدى يصل إلى 300 كيلومتر
سرعة حركة تصل إلى 40 كم/ساعة
راجمة صواريخ موجهة مجنزرة
متعددة الأعيرة وقادرة على إطلاق ذخائر متنوعة
تعمل بكفاءة في مختلف أنواع الطرق وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية، وتحقيق توازن ردع فعال يحافظ على الأمن والاستقرار.

وزارة الإنتاج الحربي التكنولوجيا العسكرية ردع 300

