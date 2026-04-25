ثروت النصيري : لولا ثورة 30 يونيو 2013 لكانت سيناء ولاية إرهابية

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أنه لولا ثورة 30 يونيو 2013، لكانت سيناء ستتحول إلى ولاية إرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية كانت قد خزّنت كميات من الأسلحة في جبال سيناء.



وأضاف النصيري، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن جبال سيناء كانت ممتلئة بالذخيرة والأسلحة، وأن الأعداد كانت مهولة.



ولفت إلى أن تلك الأسلحة كانت ستُستخدم في استهداف المواطنين، لكن القوات المسلحة تصدت لهذه الجماعات، موضحًا أن العدو في سيناء كان غير مرئي، وأن رجال القوات المسلحة تمكنوا من القضاء على التنظيمات الإرهابية.



وأشار إلى أن حرب 6 أكتوبر 1973 استمرت 16 يومًا، بينما استغرقت المواجهات مع الجماعات الإرهابية في سيناء وقتًا أطول بكثير، لكن في النهاية تم القضاء على الإرهاب، وأصبحت سيناء الآن تشهد جهودًا تنموية.