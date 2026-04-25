الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ثروت النصيري : استخدمنا طائرات ودبابات من الحرب العالمية الثانية بانتصار 73

أكد اللواء محمد ثروت النصيري، أحد أبطال حرب أكتوبر من سلاح المشاة، ومستشار بالأكاديمية العسكرية، أن هناك تحديات كثيرة واجهت الجيش المصري في حرب 73 من أجل عبور القناة، موضحًا أن الجيش عبر أحد أصعب الموانع المائية في العالم.


وأضاف النصيري، خلال تغطية خاصة بعنوان «سيناء شمس لا تغيب»، احتفالًا بعيد تحرير سيناء، مع الإعلامي مصعب العباسي، أن من الأمور الصعبة وجود ساتر ترابي بارتفاع 20 مترًا وبزاوية 45 درجة، بالإضافة إلى وجود 31 نقطة حصينة، وأنه وفقًا للمعلومات في ذلك الوقت، كان يُعتقد أن كل نقطة تحتاج إلى قنبلة ذرية لتدميرها.

ولفت إلى أن سيناء في هذا التوقيت كانت ممتلئة بالدبابات، وكانت هناك تحديات كثيرة تواجه متخذي القرار، وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي اتخذ قرار الحرب، ثم لاحقًا قرار السلام.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي كان يتفوق علينا، في هذا التوقيت وكان لديها طائرات حديثة، ونحن كنا نمتلك طائرات قديمة وقد استخدمت في الحرب العالمية الثانية، وكان العدو يمتلك دبابات حديثة، ونحن كنا نستخدم دبابات استخدمت في الحرب العالمية الثانية، فكانت المقارنة ظالمة لكن تمكنا من الانتصار عليهم. 

