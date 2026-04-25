ترامب: تلقينا عرضا أفضل خلال 10 دقائق بعد إلغاء زيارة المبعوثين للمفاوضات

أفاد موقع “أكسيوس” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء رحلة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد، والتي كانت مقررة لعقد محادثات مع الجانب الإيراني، في ظل تعثر المسار التفاوضي وتطورات مرتبطة بالموقف الإيراني.



وأوضح التقرير أن اللقاء كان من المفترض أن يجمع المبعوثين الأمريكيين بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ضمن جهود دبلوماسية تهدف إلى كسر الجمود في المحادثات، إلا أن القرار الأمريكي جاء بعد تقييم الوضع الحالي للمفاوضات.



وقال ترامب في تصريحات للصحفيين إن إلغاء الرحلة جاء بسبب طول مدة السفر التي تصل إلى نحو 18 ساعة، مؤكداً أن “الأمر لا يستدعي هذا الجهد طالما يمكن إدارة التواصل عبر الهاتف”، مضيفاً أن “الجانب الإيراني يمكنه الاتصال بواشنطن إذا أراد التقدم في المفاوضات”.



وأشار ترامب إلى أنه بعد إلغاء الطلب مباشرة، وخلال نحو عشر دقائق فقط، تم تلقي عرض جديد من الجانب الآخر وُصف بأنه “أفضل بكثير”، رغم أنه اعتبر أن العروض السابقة “تضمنت الكثير لكنها لم تكن كافية”.



وأضاف أن الولايات المتحدة “تمتلك جميع أوراق القوة” في هذه المرحلة، ولا حاجة للذهاب إلى جولات تفاوضية غير فعالة، مؤكداً أن القرار لا يعني بالضرورة التوجه إلى التصعيد العسكري، قائلاً: “لم نناقش ذلك بعد”.



وفي المقابل، نقل التقرير أن الجانب الإيراني لا يزال يشكك في جدية الموقف الأمريكي من المسار الدبلوماسي، بينما تستمر المحادثات غير المباشرة عبر وسطاء دون تحقيق تقدم حاسم حتى الآن.