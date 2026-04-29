مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل وجرار زراعي بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر على طريق برمبال -الكردي بمحافظة الدقهلية إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل فى جرار زراعى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعى على طريق الكردى.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

وتبين.مصرع

راضى على ابراهيم داوود 15 عاما مقيم منية النصر وبلال السيد ابو حلاوة 15 عاما مقيم منية النصر واصيب بكسر بالفخذ الايسر

جروح متفرقة بالجسم

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ميت سلسيل .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.