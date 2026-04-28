القبض على المتهم بالتعدي على منزل طليقته بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على منزل طليقته، وإحداث تلفيات به والتعدى عليها بالضرب بالدقهلية.

وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين الشاكية ( ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وطليقها "الظاهر بمقطع الفيديو" (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بمسكنها وباب شقة نجلهما محرر بشأنهما عدة محاضر خلال شهر فبراير الماضى بمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية.

وتم ضبط المشكو فى حقه فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وتولت النيابة العامة التحقيق.