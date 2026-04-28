الدقهلية: توريد 22 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن مديرية التموين بالدقهلية تكثف من جهودها لمتابعة منظومة توريد القمح المحلي وتعزيز انتظام العمل بكافة المواقع التخزينية.

وشدد محافظ الدقهلية على الحرص الدائم على تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، من خلال تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الأقماح المحلية خلال الموسم، وطبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2025.

ووجّه المحافظ بتكثيف جهود غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، وضمان انتظام العمل داخل الصوامع وتحقيق أعلى معدلات توريد خلال الموسم.

وقام علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولة ميدانية موسعة داخل مواقع تخزين القمح، برفقة المهندس سامي إبراهيم رئيس قسم صيانة الحبوب، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من استمرار جاهزية مواقع الاستلام واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين دون معوقات، وفقًا للضوابط المنظمة لموسم 2026.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة أن جميع المواقع التخزينية تعمل بكفاءة عالية، وأن اللجان المشكلة مستمرة في أداء مهامها على مدار اليوم لضمان انتظام واستمرارية عمليات التوريد، مشيرًا إلى المتابعة اللحظية لكافة المواقع لتحقيق أعلى معدلات التوريد.

وأوضح، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 22 ألف طن من القمح المحلي، بما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل الجهود المبذولة، كما أشار إلى التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للمحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية على النحو التالي:

2500 جنيه للأردب (درجة نقاوة 23.5 قيراط)

2450 جنيهًا للأردب (درجة نقاوة 23 قيراط)

2400 جنيه للأردب (درجة نقاوة 22.5 قيراط).