وكيل صحة الدقهلية: تميز ملحوظ في جراحات ومناظير المسالك بمستشفى المنزلة العام

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن قسم المسالك البولية بمستشفى المنزلة العام فى تطور ملحوظ في مستوى التدخلات الجراحية، مع التوسع في إجراء العمليات الدقيقة باستخدام التقنيات الحديثة.

جاء ذلك تحت متابعة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور جابر ممدوح، مدير عام إدارة المستشفيات، والدكتورة نورهان محمد أبو الحسن، مشرفة المستشفى، والدكتور أحمد سعد الدين، مدير عام المستشفى.

وخلال الفترة الأخيرة، نجح الفريق الطبي في إجراء عدد من التدخلات الجراحية المتقدمة داخل قسم العمليات، شملت رفع دعامة بالحالب، واستئصال حصوة بالحالب، إلى جانب إجراء جراحة لاستئصال البروستاتا، حيث تمت جميعها بنجاح، مع استقرار الحالات وتحسنها بعد التدخل.



وضمت الفرق الطبية المشاركة في هذه العمليات الدكتور خالد أبو العز، أخصائي المسالك البولية، والدكتور أحمد أبو زيد، نائب المسالك البولية، والدكتور وائل غانم، استشاري المسالك البولية، والدكتور محمد إبراهيم، نائب المسالك، إلى جانب الدكتور محمد السقا، استشاري التخدير، وبمشاركة فرق تمريض العمليات.

ويعكس هذا التطور ما يشهده قسم المسالك البولية من دعم مستمر وتحديث في الإمكانيات الطبية، بما يساهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى داخل نطاق المحافظة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جهود الفرق الطبية، مشيدًا بما تحقق من تقدم في هذا التخصص، مؤكدًا استمرار دعم المديرية للتوسع في جراحات المناظير بمختلف المستشفيات، لما لها من دور في تحسين النتائج العلاجية وتقليل فترات التعافي.