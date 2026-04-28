الدقهلية.. تدخل بالمنظار لإنهاء معاناة مريض من حصوة بالحالب بمستشفى دكرنس العام

تمكن الفريق الطبي بمستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية من التعامل مع حالة مريض كان يعاني من حصوة بالحالب الأيمن، حيث تم استقباله وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم إدخاله إلى قسم الجراحة تمهيدًا للتدخل.



وبعد تقييم الحالة، تم اتخاذ قرار إجراء تدخل باستخدام المنظار، لما يوفره من دقة في التعامل مع مثل هذه الحالات وتقليل المضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية. وقد أُجريت العملية بنجاح، مع تحسن حالة المريض واستقراره، ويخضع حاليًا للمتابعة داخل المستشفى.

وشارك في إجراء العملية الدكتور علي عبدالعزيز علي، كما ضم فريق التخدير الدكتورة إيمان جمعة شحاتة، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي ضم رشا محمد مسعد، أحمد مصطفى الصاوي، روحية ثروت المرسي، وفني التخدير محمد ممدوح رزق، تحت إشراف منى محمود محمود، سميرة راضي سرحان، و نسمة بحيري عبدالفتاح.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لجهود الفريق الطبي، مؤكدًا أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة داخل المستشفيات يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم رعاية أكثر أمانًا للمرضى.