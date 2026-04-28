محافظ الدقهلية يتفقد المعارض الدائمة لمتابعة الأسعار وتوافر السلع

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معارض المحافظة الدائمة، لمتابعة مدى الالتزام بالإعلان عن الأسعار، والتأكد من توافر السلع والمنتجات بكميات مناسبة، والبيع بأسعار أقل من السوق الخارجي.

و شدد "المحافظ " على ضرورة الالتزام الكامل بجودة المنتجات المعروضة، والإعلان الواضح عن الأسعار أمام المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من هذه المعارض هو توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة جيدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد "مرزوق " استمرار المتابعة الميدانية للمعارض ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار والجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها.