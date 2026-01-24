التأهيل للتأمين الصحي الشامل وتطوير البنية المؤسسية على رأس أولويات الغرفة

عقدت غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الشهري، والذي استُهل بتكريم أعضاء مجلس الإدارة السابقين، في لفتة تقديرية لما قدموه من جهود وإنجازات ملموسة أسهمت في دعم القطاع الصحي وتعزيز دور الغرفة خلال السنوات الماضية، حيث تم تقديم دروع التكريم لأعضاء المجلس السابقين: الدكتور هشام ماجد، الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور ممدوح العربي، والدكتور عماد شنودة، جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الحاليين كل من الدكتورة غادة الجنزوري، الدكتور أحمد أبو العزايم، الدكتور مصطفى الأسمر، الدكتور هاني حافظ شريف ، الدكتور محمد لطفي، والدكتور عمرو حمزة والدكتور عمرو عبدالهادي والدكتور محمد أكمل والدكتور عادل سمير طلعت.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن الغرفة عقدت اجتماعها لمناقشة وإقرار خطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة في إطار الدورة الانتخابية الحالية، موضحًا أن الاجتماع تناول رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الغرفة وتعزيز دورها كممثل رئيسي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.

وأضاف عبد المجيد أن من أبرز محاور خطة العمل خلال الفترة المقبلة تركيز الغرفة على جهود تأهيل المنشآت الصحية المختلفة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ومساعدتها في استيفاء متطلبات الحصول على شهادات الاعتماد، بما يضمن جاهزيتها للدخول في المنظومة وفقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة.

أشار عبد المجيد إلى أن الخطة تتضمن تنظيم لقاءات دورية مع مسؤولي القطاع الصحي، والترتيب لعقد لقاء مع وزارة الداخلية لمناقشة اشتراطات الدفاع المدني، على أن تكون اشتراطات موحدة وثابتة تصدر من خلال لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية والغرفة، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني ليشمل قاعدة بيانات متكاملة للأعضاء، وكافة القوانين المنظمة للقطاع الصحي الخاص، والتراخيص، وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضرائب، فضلًا عن الدورات التدريبية المتاحة.

وأكد استمرار الغرفة في تنظيم ورش العمل والدورات التعريفية بمعايير اعتماد المستشفيات بالمحافظات المختلفة، بما يشمل معايير الجودة، والأمان، ومكافحة العدوى، وتنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات، مع العمل على إنشاء أربعة فروع للغرفة على مستوى الجمهورية لتسهيل سداد الاشتراكات وتسجيل الشركات وتعزيز التواصل مع الأعضاء.

كما تشمل الخطة التواصل والتنسيق مع الجهات والهيئات الطبية المختلفة، مثل اتحاد المستشفيات العربية، ونقابة الصيادلة، وكليات الطب وطب الأسنان، للمشاركة في إعداد محتوى تدريبي مستمد من واقع الممارسات الفعلية داخل المستشفيات، إلى جانب تشكيل لجنة للسياحة العلاجية تتولى تنفيذ خطوات تم إعدادها مسبقًا لبناء الهيكل الأساسي للمنظومة والإشراف والمتابعة.

وأشار رئيس الغرفة إلى الإعداد لتنظيم مؤتمر متخصص للاستثمار في القطاع الصحي منتصف شهر نوفمبر المقبل، فضلًا عن الترتيب لعقد لقاء مع لجان الصحة بمجلسي النواب والشيوخ لعرض رؤية الغرفة ومناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصحي.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع للجنة المشتركة المشكلة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث ناقش الاجتماع تطوير وإنشاء الموقع الإلكتروني للغرفة ليكون منصة متكاملة تشمل جميع أنشطة وفعاليات الغرفة، وإتاحة سداد الاشتراكات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على الأعضاء، فضلًا عن التخطيط لتنظيم ويبينار متخصص حول منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات تأهيل المستشفيات للحصول على شهادة الاعتماد تمهيدًا للدخول بالمنظومة.

وأوضح رئيس الغرفة أنه تم كذلك عقد اجتماع موسع مع هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي الرعاية الصحية، تضمن الاتفاق على تنفيذ حملات توعية مشتركة في مختلف المحافظات، وتبادل الخريطة الاستثمارية لدراسة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، والمشاركة في تدريب وتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث شملت أبرز التوصيات تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري، وتقديم الدعم اللازم لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للتعريف بأفضل الفرص الاستثمارية، ومشاركة خطة التدريب الخاصة بالهيئة، ووضع خطة تدريب مشتركة بين الطرفين.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، وطرح مقترح الاستعانة بأخصائيين نفسيين من خريجي كليات الخدمة الاجتماعية لدعم المرضى وذويهم، إلى جانب أهمية الربط الإلكتروني بين المستشفيات المعتمدة لتبادل الملفات الصحية للمرضى بما يسهم في تحسين جودة الخدمة واستمراريتها.