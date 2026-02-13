نصابان يستوليان على أموال مواطنين بزعم استثمارها في العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها لهم فى مجال المراهنات والمضاربة فى العملات المشفرة والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة أسيوط، وبحوزتهما ( 6 شرائح هواتف محمولة "تستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى" – 4 بطاقات دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





