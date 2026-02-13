آمال ماهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور..شاهد

شاركت الفنانة آمال ماهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة آمال ماهر

تألقت آمال ماهر في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

تزينت آمال ماهر بمجموعة بسيطة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت آمال ماهر بخصلات شعرها المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.