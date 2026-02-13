بالنسبة لهم يوم عادي.. أبراج لا تعترف بالاحتفال بعيد الحب

مع اقتراب يوم عيد الحب الذي يُحتفل به عالميًا في 14 فبراير، يظل بعض الأشخاص غير مهتمين بهذا اليوم، بل لا يرونه ضرورة للاحتفال بالرومانسية.

ويرتبط هذا التوجه ببعض الأبراج التي تفضل التعبير عن الحب طوال العام بدلًا من يوم محدد.



أبرز الأبراج التي لا تعترف بعيد الحب



العقرب

يركز على العلاقات العميقة والمشاعر الصادقة، ولا يهتم بالاحتفالات الشكلية مثل عيد الحب.



الجدي



يرى أن الحب يجب أن يُظهر على مدار العام، ويفضل التعبير عن المشاعر بطريقة عملية بدلاً من الاحتفال بيوم محدد.



الدلو

يميل إلى الحرية والاستقلال، ويعتبر عيد الحب تقليديًا ومبالغًا فيه ولا يعكس مشاعره الحقيقية.



العذراء



يتسم بالواقعية والمنطق، ويرى أن الحب الحقيقي لا يحتاج إلى يوم محدد للاحتفال به.



ملاحظات عامة

هؤلاء الأشخاص يعبرون عن مشاعرهم طوال العام، بطريقة مختلفة وأكثر استمرارية.



عدم اهتمامهم بعيد الحب لا يعني قلة العاطفة، بل يوضح تقديرهم للعلاقات الحقيقية والصادقة أكثر من أي احتفال مؤقت.