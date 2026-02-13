قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بالنسبة لهم يوم عادي.. أبراج لا تعترف بالاحتفال بعيد الحب

عيد الحب
عيد الحب
ريهام قدري

مع اقتراب يوم عيد الحب الذي يُحتفل به عالميًا في 14 فبراير، يظل بعض الأشخاص غير مهتمين بهذا اليوم، بل لا يرونه ضرورة للاحتفال بالرومانسية. 

ويرتبط هذا التوجه ببعض الأبراج التي تفضل التعبير عن الحب طوال العام بدلًا من يوم محدد.


أبرز الأبراج التي لا تعترف بعيد الحب


العقرب 
يركز على العلاقات العميقة والمشاعر الصادقة، ولا يهتم بالاحتفالات الشكلية مثل عيد الحب.


الجدي 


يرى أن الحب يجب أن يُظهر على مدار العام، ويفضل التعبير عن المشاعر بطريقة عملية بدلاً من الاحتفال بيوم محدد.


الدلو 
يميل إلى الحرية والاستقلال، ويعتبر عيد الحب تقليديًا ومبالغًا فيه ولا يعكس مشاعره الحقيقية.


العذراء 


يتسم بالواقعية والمنطق، ويرى أن الحب الحقيقي لا يحتاج إلى يوم محدد للاحتفال به.


ملاحظات عامة
هؤلاء الأشخاص يعبرون عن مشاعرهم طوال العام، بطريقة مختلفة وأكثر استمرارية.


عدم اهتمامهم بعيد الحب لا يعني قلة العاطفة، بل يوضح تقديرهم للعلاقات الحقيقية والصادقة أكثر من أي احتفال مؤقت.

عيد الحب ابراج عيد الحب ابراج ابراج لاتعترف بعيد الحب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

بحث قضايا السودان والصومال والساحل.. وزير الخارجية يلتقي وزيرة التنمية البريطانية

نانسي غوثري و ابنتها المذيعة سافانا غوثري

أمريكا.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في قضية اختطاف نانسي جوثري

دكتور أوز

وثائق أمريكية تكشف دعوة أوز لجيفري إبستين لحفل عيد الحب 2016

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد