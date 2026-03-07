حارس النصر يكشف كواليس بقائه في النادي السعودي

كشف البرازيلي بينتو، حارس مرمى فريق النصر السعودي، كواليس بقائه داخل الفريق على الرغم من اتفاقه على الانتقال إلى جنوة الإيطالي.

وقال بينتو في تصريحات عبر شبكة “جلوبو” البرازيلية: "تحدثت مع عدة أندية أوروبية، حيث كانت وجهتي المفضلة خاصة وأنني لم أكن أخطط للعودة إلى البرازيل، وفي النهاية ظهر جنوة، بعدما عرضت نفسي للعب هناك".

وتابع: "لكن جيسوس لم يكن يرغب في الاستغناء عني، ساديو ماني كان يشارك في كأس الأمم الأفريقية وأصبح هناك مقعد للاعب أجنبي، وبدأت في الجلوس على مقاعد البدلاء، لكن بعد عدة محادثات، أقنعت المدرب الاستغناء عني".

واختتم: "أنهيت كل شيء مع جنوة وحزمت حقائبي، وكنت أشاهد المباراة ضد الهلال في المنزل، على أن أسافر بعدها، لكن بعد خمس دقائق من طرد الحارس، أعاد وكيل أعمالي إرسال رسالة من إدارة النادي مكتوب فيها، لم يعد بإمكان بينتو السفر".