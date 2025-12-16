رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء فى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي تقديم واجب العزاء في والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص عدد كبير من المسئولين الحكوميين والشخصيات السياسية ورموز العمل العام والإعلام والرياضة والفن، على المشاركة في العزاء.

وكان الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، أعلن وفاة والدته مساء الخميس الماضى، بعد صراع مع المرض.

وكتب عماد الدين حسين منشورا على صفحته بموقع فيسبوك جاء فيه: "توفت إلى رحمة الله تعالى أمى تحية محمد مصطفى عبد القادر الخطيب مساء اليوم الخميس فى أسيوط.. أمى ومنذ وعيت على الدنيا فإن معظم أوقاتها كانت على سجادة الصلاة، وحتى فى صراعها الأخير مع المرض كانت تصر على الصوم وفى وغيابها الأخير عن الوعى كانت تجاهد للتيمم ولم ندرك ذلك إلا متأخرا".