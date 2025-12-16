قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرجاء المغربي يفاوض لاعب الزمالك | تفاصيل

محمود بنتايك
محمود بنتايك
حسام الحارتي


يراقب نادي الرجاء الرياضي المغربي وضعية الظهير الأيسر محمود بنتايك، لاعب نادي الزمالك المصري، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،

جاء ذلك في إطار سعي النادي لتعويض الرحيل المرتقب ليوسف بلعمري، الذي تأكد انتقاله إلى النادي الأهلي المصري

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الأبيض من رحيل محمود بنتايك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يأتي ذلك على خلفية محاولات المغربي لفسخ التعاقد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة قبل أن يتحرك الأبيض ويحل الأزمة.

وعلم صدى البلد أن الزمالك وافق على بيع محمود بنتايك حال وصل عرض مالي أكبر من 2.5 مليون دولار

ومن المنتظر أن يناقش الزمالك كافة العروض التي سيتم تقديمها للاعبين لحل جزء من الأزمة المالية وتوفير مبالغ إضافية للنادي

محمود بنتايك نادي الرجاء الرياضي المغربي النادي الأهلي نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

رينو

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

ريفيان

نظام جديد من ريفيان للقيادة بدون استخدام اليدين

هواتف هواوي ميت 80

بأعلى سطوع للشاشة | هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. إليك أهم مواصفاتها

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد