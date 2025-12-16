الرجاء المغربي يفاوض لاعب الزمالك | تفاصيل



يراقب نادي الرجاء الرياضي المغربي وضعية الظهير الأيسر محمود بنتايك، لاعب نادي الزمالك المصري، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة،

جاء ذلك في إطار سعي النادي لتعويض الرحيل المرتقب ليوسف بلعمري، الذي تأكد انتقاله إلى النادي الأهلي المصري

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الأبيض من رحيل محمود بنتايك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يأتي ذلك على خلفية محاولات المغربي لفسخ التعاقد بسبب مستحقاته المالية المتأخرة قبل أن يتحرك الأبيض ويحل الأزمة.

وعلم صدى البلد أن الزمالك وافق على بيع محمود بنتايك حال وصل عرض مالي أكبر من 2.5 مليون دولار

ومن المنتظر أن يناقش الزمالك كافة العروض التي سيتم تقديمها للاعبين لحل جزء من الأزمة المالية وتوفير مبالغ إضافية للنادي