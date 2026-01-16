رقمنة الخدمات القنصلية تحقق طفرة في إصدار جوازات السفر للمصريين بالخارج

واصلت وزارة الخارجية، تنفيذ خطوات عملية لتطوير منظومة الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها، في ضوء التوجيهات الرئاسية برقمنة الخدمات الحكومية، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج على مدار العام الماضي لتسريع وتيرة تقديم الخدمات القنصلية، بما يسهم في التيسير على الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطها بالوطن.

ومنذ إطلاق عملية رقمنة إصدار جوازات السفر للمصريين في مختلف دول العالم مطلع عام ۲۰۲٥ ، من خلال مركز إصدار جوازات السفر المميكنة بوزارة الخارجية، حققت الوزارة طفرة ملموسة في تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإصدار جوازات السفر وتسليمها للمواطنين، حيث تم اختصار المدة من عدة أشهر إلى أيام معدودة في عدد من الدول، من بينها دول الخليج العربي.

كما شهد العام الماضي البدء في رقمنة عدد من الخدمات القنصلية الأخرى، بما يخفف الأعباء عن المواطنين حيث شرعت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج في إدراج إصدار أوراق ثبوتية إضافية ضمن اختصاصات مركز إصدار جوازات السفر المميكنة، وفى مقدمتها إصدار شهادة الميلاد لأول مرة، الأمر الذي أسهم في تقليص مدة استخراج هذه الوثائق وتسليمها للمواطنين بالخارج.

وتواصل وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج جهودها لرقمنة كافة الخدمات القنصلية، في إطار عمل تكاملي يضم الوزارة ومكاتبها وبعثاتها القنصلية داخل وخارج البلاد، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين المصريين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.