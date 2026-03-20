أفضل دعاء للميت في العيد .. رددوه الآن يجعل عيده في الجنة أجمل ويضيء قبره

يبحث كثيرون الآن عن أفضل دعاء للميت في العيد باعتباره من أفضل الهدايا التي يمكن للأحياء تقديمها لأحبائهم الأموات، وبه يتحول قبره في يوم عيد الفطر إلى روضة من رياض الجنة، وتطوف عليه ملائكة الرحمة من كل جانب لتعايده، ويناله بعضًا من نفحات ورحمات عيد الفطر المبارك، فكما يحتفل الأحياء بأول أيام العيد اليوم،فإن دعاء للميت في العيد يجعل الموتى يشاركون الأحياء فرحة العيد ومظاهره ورحماته، فبه يكون عيدًاللمتوفيفي قبره، لذا يبحث الكثيرون عنأفضل دعاء للميت في العيد راجين الله تعالى أن يصيب ساعة استجابة فيهنأ الميت به، تنفيذًا لوصيةالنبي –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على دعاء للميت في عيد الفطر مكتوب من ما ترك من ادعية المتوفي المأثورة بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة .

أفضل دعاء للميت في العيد

يعد دعاء للميت في العيد أقل هدية لبر الوالدين والأحباب المتوفين، تجعلهم في عيد مثلنا وإن كانوا في قبورهم، وتبدل أحوالهم إلى الأفضل، بعدما لم يتبقى لهم في الدنيا سوء أن يتذكر أحد الأحياء بـ دعاء للميت في العيد أو في أي وقت، وإن كان دعاء للميت في العيد هو أجمل تهنئة وعدية ولا عدية يمكن أن تصل المتوفي غيرها، ومن دعاء للميت في العيد الكبير ما يلي:

1- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا، واجعل عيده في الجنة أجمل.

2- اللهم في يوم العيد ادخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

3- اللهم ارحم من لم يحضروا معنا هذا العيد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم.

4- اللهم اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض. واجعل عيدهم أجمل بجوارك.

5-اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه واجعل منازلهم في أعلى الجنان ياحي ياقيوم.

دعاء عيد الفطر للميت

• اللهم في هذا العيد جعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

• في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في يوم العيد أذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

دعاء للميت مكتوب

قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف «ما مِن مُسلِمٍ يَمُوتُ فَيَشهَدُ لَهُ رَجُلانِ مِن جِيرانِهِ الأَدنَينِ فَيَقُولانِ: اللَّهُمَّ لا نَعلَمُ إِلاَّ خَيرًا، إِلاَّ قال اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لِلمَلائِكَةِ: اشهَدُوا أَنِّي قَد قَبِلتُ شَهادَتِهِما، وغَفَرتُ ما لا يَعلَمانِ».

ومندعاء للميت : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار.

ومندعاء للميت : اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وكذلك من دعاء للميت : اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

دعاء يوم العيد للميت مكتوب

اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

اللهم أمنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته.. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئناً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقا.. اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئناً في نور من نورك.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.

اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.. اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين.

دعاء يوم العيد للميت بالجنة

اللهم انظر إليه نظرة رضا، فإن من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا.. اللهم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

اللهم إنه كان مصل لك، فثبته على الصراط يوم تزل الأقدام.. اللهم إنه كان صائما لك، فأدخله الجنة من باب الريان… اللهم إنه كان لكتابك تاليا وسامعا، فشفع فيه القرآن، وارحمه من النيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرف تلاه.

ومن أجمل دعاء للميت أن نقول اللهم ارزقه بكل حرف في القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء.. اللهم ارحمه فإنه كان مسلما، واغفر له فإنه كان مؤمنا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا، وسامحه فإنه كان لكتابك مرتلا.. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منا الجبين، وكثر الأنين والحنين.

اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلى عنا القريب والغريب، وارتفع النشيج والنحيب.. اللهم ارحمنا إذا اشتدت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الروعات، وفاضت العبرات، وتكشفت العورات، وتعطلت القوى والقدرات.