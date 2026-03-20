توافد مئات المواطنين على ساحة أبو الحجاج بالأقصر لأداء صلاة عيد الفطر

شهدت ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافدا كبيرا من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة، استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك قبل انطلاق الصلاة بدقائق.

وامتلأت الساحة تدريجيًا بالمصلين الذين حرصوا على الحضور مبكرا لحجز أماكنهم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي سيطرت على الجميع، مع ترديد تكبيرات العيد التي صدحت في الأرجاء.

وحرصت الأسر على اصطحاب الأطفال، الذين ظهروا بملابس العيد وسط حالة من السعادة، فيما شهدت المنطقة المحيطة بالساحة حالة من الحركة والنشاط مع توافد المواطنين بشكل مستمر.

وتواصل الجهات الامنية جهودها لتنظيم دخول المصلين وتأمين الساحة، استعدادا لانطلاق صلاة عيد الفطر المبارك خلال الدقائق المقبلة.