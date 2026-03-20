بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد صلاة عيد الفطر من مسجد الفتاح العليم

ينقل التلفزيون المصري، بثا مباشر لشعائر صلاة عيد الفطر 2026 من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتلا الشيخ حجاج هنداوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون قرآن صلاة عيد الفطر المبارك.

التهنئة إلى الشعب المصري

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه التهنئة إلى الشعب المصري، وكذلك إلى الشعوب العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس التهنئة تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن ينعم على الشعوب بالتماسك والترابط والتآلف، بما يحقق آمالها في الأمن والسلام والاستقرار.

واختتم الرئيس تهنئته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان «يوم الجائزة»، ونبهت الوزارة على أئمتها بضرورة الالتزام بموضوع خطبة العيد ومدتها، مؤكدة أن العيدَ نِعمةٌ، والسُّرورَ فيهِ طاعةٌ، وتبادُلَ التهاني قُربةٌ، وصِلةَ الأرحامِ رحمةٌ، وإدخالَ البهجةِ على القلوبِ صدقةٌ.

خطبة العيد وزارة الأوقاف

وقالت الأوقاف في نص خطبة العيد افرحوا بتمامِ الصيامِ، واستبشِروا بقبولِ القيامِ، واحمدوا ربَّكُم على ما هداكُم، وأكثِروا من ذِكرِهِ شكرًا، ومن حمدِهِ سرًّا وجهرًا، كونوا مفاتيحَ للخيرِ، مغاليقَ للشرِّ، وازرعوا في الطرقاتِ ابتسامةً، وفي البيوتِ مودةً، وفي القلوبِ صفاءً، عظِّموا فيهِ شعائرَ اللهِ، مصداقًا لقولِ اللهِ تعالى: «ذلكَ ومنْ يعظِّمْ شعائرَ اللهِ فإنها من تقوى القلوبِ».

نص خطبة عيد الفطر 2026

وجاء نص خطبة عيد الفطر كالآتي: الحمد لله رب العالمين، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعد، فيا عبد الله:

١- كن عنوانا للعيد بشكرك يا من من الله عليك بتمام الصيام، استشعر في صبيحة هذا اليوم عظمة الفضل الإلهي، والكرم الرباني، فهذا هو يوم الجائزة الذي يباهي الله بك ملائكته، فاستشعر حلاوة اليقين، ولذة الانتصار على شهوات نفسك، فقد جعل الله العيد ميقاتا لتتويج صومك، ومنطلقا لعهد جديد مع ربك، فالعيد ليس مجرد زينة للظواهر، بل هو تجلي الفرح الرباني في القلوب التي طهرت بالصيام، وانكسرت بين يدي الوهاب بالقيام، فأقبل على عيدك مستشعرا معنى الخروج من ضيق العادة إلى سعة العبادة، فمن نال جائزة القبول فقد تحقق له الوصول، والفرح والسرور، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾.

٢- كن عنوانا للعيد بوصلك، فالعيد محراب الود، وموسم ترميم العلاقات الإنسانية، والتخلق بالأخلاق المصطفوية، فاستشعر نداء الصفح الذي يملأ الآفاق، وبادر بالوصل لمن قطعك، وبالإحسان لمن قصر في حقك، وتذكر أن إدخال السرور على قلب إنسان هو أعظم القربات في يوم الجائزة، فكن كالغيث أينما وقع نفع، وجد بابتسامتك وعطفك على اليتيم والمسكين وذي القربى، ليكون عيدك انعكاسا لجود الله عليك، وفرحا بما أنعم عليك، متمثلا قول الجناب المعظم ﷺ: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة يوم القيامة»

٣- كن عنوانا للعيد بجمال خلقك، إن فرحة العيد لا تكتمل إلا بفيض الرحمة وحسن التعامل مع الخلق، فاجعل من سمتك في هذا اليوم وقارا، ومن منطقك بشرا، ومن قلبك سعة لجميع الخلق، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فكن لين الجانب، وانشر الطمأنينة فيمن حولك، واجعل التبسم والبشر يملآن وجهك، مصداقا لقول الجناب النبوي ﷺ: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»

الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيا عباد الله، أظهروا الفرح المشروع، وابسطوا وجوهكم بالبشر، فإن العيد نعمة، والسرور فيه طاعة، وتبادل التهاني قربة، وصلة الأرحام رحمة، وإدخال البهجة على القلوب صدقة، افرحوا بتمام الصيام، واستبشروا بقبول القيام، واحمدوا ربكم على ما هداكم، وأكثروا من ذكره شكرا، ومن حمده سرا وجهرا، كونوا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وازرعوا في الطرقات ابتسامة، وفي البيوت مودة، وفي القلوب صفاء، عظموا فيه شعائر الله، مصداقا لقول الله تعالى: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب».

ميعاد صلاة العيد 2026

وعن الإجابة عن سؤال صلاه العيد في مصر الساعه كام؟ إن موعد صلاة عيد الفطر 2026 يختلف بحسب كل محافظة وأخرى وذلك وفقا لاختلاف التوقيت المحلي بين المدن، ويأتي المواعيد المتوقعة للصلاة في عدد من المحافظات:

ميعاد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 6:24

ميعاد صلاة العيد في الجيزة: 6:24

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 في الإسكندرية: 6:29

ميعاد صلاة عيد الفطر في بورسعيد: 6:20

توقيت صلاة عيد الفطر في السويس: 6:19

ميعاد صلاة العيد في العريش: 6:14

موعد صلاة عيد الفطر في الطور: 6:15

توقيت صلاة عيد الفطر في سانت كاترين: 6:13

ميعاد صلاة العيد في طابا: 6:10

صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ: 6:12

صلاة عيد الفطر 2026 في دمنهور: 6:27

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا: 6:25

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة: 6:24

صلاة عيد الفطر في الزقازيق: 6:23

صلاة عيد الفطر في بنها: 6:24

موعد صلاة عيد الفطر في شبين الكوم: 6:25

صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ: 6:25

صلاة عيد الفطر في الفيوم: 6:26

صلاة عيد الفطر في بني سويف: 6:25

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا: 6:26

ميعاد صلاة عيد الفطر في أسيوط: 6:24

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج: 6:22

صلاة عيد الفطر في قنا: 6:18

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان: 6:18

موعد صلاة عيد الفطر في أبوسمبل: 6:23

موعد صلاة عيد الفطر في مرسى مطروح: 6:40

صلاة عيد الفطر في الغردقة: 6:14

صلاة عيد الفطر في الخارجة: 6:28

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية: 6:20

صلاة عيد الفطر في دمياط: 6:22

صلاة عيد الفطر في السلوم: 6:48

صلاة عيد الفطر في نويبع: 6:11

موعد صلاة عيد الفطر في حلايب: 6:03

موعد صلاة عيد الفطر في شلاتين: 6:07

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر أنه من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».



ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».



كيفية صلاة عيد الفطر فإنه ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

حكم صلاة عيد الفطر في المذاهب الاربعة؟

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.



لكن الراجح أن صلاة العيد سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.