الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دول بدون فيزا للمصريين 2026.. دليلك الشامل بجواز السفر فقط

عبد العزيز جمال

يتصاعد الاهتمام حول دول بدون فيزا للمصريين 2026 ، حيث يبحث الكثيرون عن وجهات السفر المتاحة دون تأشيرة مسبقة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتقييد إصدار التأشيرات من بعض الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أعلنت وقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر، ما جعل مسألة السفر البديل أكثر إلحاحًا بالنسبة للراغبين في السياحة أو العمل أو الدراسة خارج البلاد بإجراءات أقل تعقيدًا وتكلفة.

خريطة السفر المتاحة بجواز السفر المصري فقط

تُظهر أحدث بيانات تصنيف جوازات السفر العالمية أن حامل الجواز المصري يمكنه دخول 51 دولة حول العالم إما دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول أو عبر تصريح إلكتروني سريع، مع اختلاف مدة الإقامة المسموح بها من دولة لأخرى، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للسفر إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبعض جزر المحيط الهادئ دون المرور بإجراءات القنصليات التقليدية.

مرجعية دولية للتصنيف

يعتمد هذا الحصر على تقرير مؤشر «هينلي آند بارتنرز» Henley Passport Index لعام 2026، وهو أحد أدق التصنيفات العالمية لقوة جوازات السفر، ويستند إلى بيانات رسمية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ما يمنحه درجة عالية من المصداقية والدقة في رصد سياسات الدخول حول العالم.

متطلبات السفر دون تأشيرة

تشدد الجهات المختصة على أن الإعفاء من التأشيرة لا يعني غياب الشروط، إذ يجب أن يكون جواز السفر المصري ساريًا لفترة تتجاوز مدة الإقامة المخطط لها، مع ضرورة إثبات كفاية الأموال لتغطية نفقات الرحلة، وإبراز تذكرة عودة أو متابعة، بالإضافة إلى التوصية القوية بالحصول على تأمين طبي للسفر، وتحضير برنامج واضح للإقامة والتنقل داخل الدولة المقصودة.

مدة الإقامة المتاحة

تتراوح مدة الإقامة المسموح بها في أغلب هذه الدول بين 30 و90 يومًا بحسب الوجهة، مع إمكانية اختلاف القواعد من دولة لأخرى أو تغييرها وفق الظروف السياسية أو الصحية العالمية، ما يستلزم مراجعة آخر التحديثات قبل الحجز والسفر.
 

الدول التي يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة

وفق أحدث بيانات 2025 يمكن لحاملي جواز السفر المصري دخول الدول التالية دون تأشيرة مسبقة:

بربادوس
بنين
بوليفيا
بوروندي
كمبوديا
جزر الرأس الأخضر
جزر القمر
جزر كوك
جيبوتي
دومينيكا
غانا
غينيا
غينيا بيساو
هايتي
هونج كونج
إندونيسيا
إيران
الأردن
كينيا
كيريباتي
لاوس
لبنان
ماكاو
مدغشقر
ماليزيا
جزر المالديف
جزر مارشال
موريشيوس
ميكرونيزيا
موزمبيق
نيبال
نيكاراجوا
نيوي
جزر بالاو
رواندا
ساموا
السنغال
سيشل
سيراليون
الصومال
جنوب السودان
سريلانكا
سانت كيتس ونيفيس
سانت فنسنت وجزر جرينادين
طاجيكستان
تنزانيا
جامبيا
تيمور الشرقية
توفالو
اليمن
زيمبابوي

تكتسب هذه الدول أهمية خاصة في ظل صعوبة الحصول على تأشيرات لبعض الوجهات التقليدية، كما تمثل بدائل سياحية واقتصادية واعدة، خاصة للدراسة قصيرة المدى أو السياحة منخفضة التكلفة أو الأعمال الحرة والتنقل الإقليمي.

