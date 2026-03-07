صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد هجوم صاروخي إيراني

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن مناطق متعددة من فلسطين المحتلة شهدت تصعيدًا أمنيًا جديدًا، حيث دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس والمنطقة المركزية، وذلك بعد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

دفع المواطنين للجوء إلى الملاجئ

وأضافت أبو شمسيه، خلال رسالة لها على الهواء ، أن الصفارات دوت مرتين خلال نصف ساعة فقط، ما دفع المواطنين للجوء إلى الملاجئ لحين إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء الحدث وإمكانية مغادرتها بأمان.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن تزامن الإنذارات جاء مع رصد إطلاق طائرة مسيرة من الجنوب اللبناني، مشيرة إلى أن حزب الله صعد من هجماته مستهدفًا مناطق مثل طبريا وصفد، حيث سقط صاروخ في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

تحذيرات بإخلاء السكان

وأشارت دانا أبو شمسية إلى أن حزب الله أرسل تحذيرات بإخلاء سكان كريات شمونه وغيرها من المناطق الحدودية الشمالية، بالتزامن مع إنذارات الإخلاء التي أصدرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات وقرى الجنوب اللبناني، خاصة في مدينة صور، التي شهدت غارات جوية مكثفة من سلاح الجو الإسرائيلي.