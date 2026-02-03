محادثات ثنائية رفيعة المستوى بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة الأرمينيةالأرة اليوم /الثلاثاء/ عقد محادثات ثنائية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي؛ لبحث قضايا التعاون الثنائي بين الجانبين.

وذكر البيان، أن مدير مكتب رئيس الوزراء الأرميني أرايك هاروتيونيان اجتمع بالأمين العام للشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أولوف سكوج بمقر الحكومة الأرمينية، وناقشا معًا مسار العلاقات الثنائية ،وأجندة الشراكة الاستراتيجية الجديدة " التي تم تبنيها في ديسمبر 2025 وفرص تعميق التعاون الثنائي.

كما سلط الجانبان الضوء على الديناميكية الإيجابية المتسارعة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وأكدا التزامهما بتطوير التعاون استنادًا إلى القيم المشتركة والمصالح الاستراتيجية.