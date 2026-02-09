وزير الاتصالات: الفضاء السيبراني أصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي للأطفال

قال وزير الاتصالات ، عمرو طلعت إن الفضاء السيبراني أضحى جزءًا من النسيج الاجتماعي لحياة الإنسان خاصة الأعمار الأصغر، ويؤثر في تشكيل وعي الأطفال ويشكل تطلعاتهم واهتماماتهم، مشيرًا إلى الأبعاد التربيوة والنفسية وتأثيره على الأطفال.

وأضاف خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بشأن بحث تشريعي يحمي الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي "كان النفاذ لمحتوى ما في الفضاء الرقم يتطب بحث ومبادرة من المواطن، لكان الأمر اختلف نتيجة الخوارزميات فأصبح مقدمي المحتوى أقرب إلى الإنسان من نفسه وأكثر اطلاعًا على اهتمامه وطموحاته، وربما مخاوفه أيضا، فتقترح المنصات محتوى جاذبًا لمستخدميها بما فيهم الأطفال".

وقال طلعت إن وعي الأطفال وقدرتهم على التمييز ليست كافية لحمياتهم، فاليوم تنساب للأطفال مختلف الأفكار والرسائل الضار منها والنافع، فالطفل يدفع نحو المحتوى أو يستدرج إليه في كثير من الأحيان.

وتابع طلعت "المرمى الرئيسي من هذه الجلسة وضع آلي لإحداث التوازن بين عدم حرمان أطفالنا من منافع الفضاء السيبراني وحمايتهم في الوقت نفسه من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وينعم بسلام اجتماعي ونفسي وبيئة تحافظ على إنسانيته، لا إفراط في منع وتقييد ولا تفريط في الحماية والسلام النفسي".