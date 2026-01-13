الاتصالات: التكنولوجيا فرصة وتهديد وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة “الرواد الرقميون” مجانية بالكامل، مشيرا إلى أنه يتم إجراء اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل.

وقال الدكتور عمرو طلعت، في لقاء عبر قناة “الحياة”، إن “التكنولوجيا جميعها تمثل فرصة وتهديدا وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب والوعي الجيد”.

وأضاف: “لدينا أكثر من شريحة من الدارسين منها طلبة الماجستير وعددهم أكثر من 150 طالبا وطالبة”.

وتابع: “لدينا 500 طالب متدرب في المسار المهني ومدة تدريبهم 9 أشهر، وهناك دفعة أخرى تضم 2000 اجتازوا الاختبارات، والآن في مرحلة إعدادهم للتدريب”.

