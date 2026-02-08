رئيس صحة النواب: البرلمان يعول كثيرًا على جلسة وزير الصحة وخدمة المواطن أولويتنا

أكد النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن حضور وزير الصحة أمام اللجنة يعكس أهمية المرحلة الحالية، وحجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشددًا على أن المواطن المصري ينتظر الكثير من البرلمان فيما يخص ملف الصحة.

وأوضح باشا أن لجنة الشئون الصحية وضعت خطة عمل واضحة خلال دور الانعقاد الحالي، تقوم على تنظيم مجموعات عمل متخصصة داخل اللجنة، للاستفادة من الخبرات الطبية والسياسية المتنوعة لأعضائها، من خلال تقسيم الملفات الحيوية مثل الصيدلة والدواء، والتأمين الصحي، والتعليم والتدريب والتأهيل.

التمريض لا تزال تعاني تهميشًا واضحًا داخل المجتمع

وأشار إلى أن فئة التمريض لا تزال تعاني تهميشًا واضحًا داخل المجتمع، مؤكدًا أنها تحتاج إلى دعم حقيقي وتشريعات تضمن تحسين أوضاعها المهنية والمالية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية.

وأضاف أن دور لجنة الصحة لا يقتصر على خدمة القطاع الطبي فقط، بل يمتد ليشمل حماية حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة.

وشدد رئيس لجنة الصحة على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في نقص القوانين أو غياب الأفكار، وإنما في ضعف آليات المتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة، رغم ما تحمله من حلول فعالة، مؤكدًا أن اللجنة تعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل أدواتها الرقابية.