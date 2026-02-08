لجنة الشئون الصحية تناقش خطة تطوير وتحسين جودة الخدمات مع وزير الصحة

بدأت لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة خطة وزارة الصحة والسكان، بحضور وزير الصحة، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وحرصه على متابعة جهود تطوير المنظومة الصحية.

وأكد رئيس اللجنة أن الجلسة تهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات الصحية، مشددًا على أن قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى على أجندة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

محاور النقاش المحددة لضمان الخروج بتوصيات عملية

وأوضح باشا أن اللجنة حددت مسبقًا مجموعة من الملفات الحيوية التي سيتم التركيز عليها خلال المناقشة، داعيًا الأعضاء إلى الالتزام بمحاور النقاش المحددة لضمان الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتطوير الخدمات الصحية، ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها جودة الخدمة، توزيع الكوادر الطبية، وتحسين أوضاع العاملين في المنظومة الصحية.