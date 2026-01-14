مجدي مرشد وكيلًا للجنة الصحة بمجلس النواب

انتُخب الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، وكيلًا للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال انتخابات هيئة مكتب اللجنة، وذلك في إطار تشكيل اللجان النوعية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكد مرشد أن لجنة الصحة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على دعم التشريعات التي تسهم في الارتقاء بالخدمة الصحية، وتطوير المستشفيات الحكومية، وتحسين أوضاع الأطقم الطبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لبناء نظام صحي متكامل.”

وأضاف أن الدور الرقابي للجنة سيكون حاضرًا بقوة لضمان حسن تنفيذ السياسات الصحية، مشددًا على أهمية التعاون مع الحكومة للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الصحية في مختلف المحافظات