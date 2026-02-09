قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
برلمان

عمرو طلعت يستعرض خطة الوزارة لوضع تشريع لضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

طرح  عمرو طلعت  وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الاثنين ، خطة الوزارة لوضع تشريع لضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي .

 و يشمل 5 محاور الأول دراسة آليات و معايير للمنصات الرقمية ، و الثاني حجب الألعاب الرقمية التي تخلق دائرة اجتماعية ضارة للأطفال ، و الثالثة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و المجلس القومي للطفولة للتوعية الفرد و الاسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال ، و الرابع الزام المنصات باعادات افتراضية آمنة للأطفال ، و الخامس ، التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية .

عمرو طلعت وزير الاتصالات لجنة الاتصالات مجلس النواب

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

