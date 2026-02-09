عمرو طلعت يستعرض خطة الوزارة لوضع تشريع لضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

طرح عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الاثنين ، خطة الوزارة لوضع تشريع لضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي .

و يشمل 5 محاور الأول دراسة آليات و معايير للمنصات الرقمية ، و الثاني حجب الألعاب الرقمية التي تخلق دائرة اجتماعية ضارة للأطفال ، و الثالثة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و المجلس القومي للطفولة للتوعية الفرد و الاسرة بمعايير الأمان في مجتمعات الأطفال ، و الرابع الزام المنصات باعادات افتراضية آمنة للأطفال ، و الخامس ، التعاون مع وزارة التعليم لبناء محتوى تفاعلي يناقش السلامة الرقمية .