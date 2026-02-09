يوسف عبدالعزيز والبيلي يدخلان قائمة أفضل 10 لاعبين بالتصنيف العالمي لتنس الطاولة

حقق الثنائي المصري يوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة التصنيف العالمي للزوجي الصادر اليوم، حيث احتل الثنائي المصري المركز العاشر عالميًا.

وجاء ذلك بعد نتائج متميزة للثنائي المصري حيث حصد يوسف والبيلي مؤخرا الميدالية البرونزية ببطولة قطر الدولية "ستار كونتيندر" بالإضافة إلى العديد من النتائج الإيجابية خلال العام الماضي.

وكان عبدالعزيز والبيلي قد تألقا في بطولة أفريقيا التي أُقيمت مؤخرًا في تونس، ونجحا في التتويج بالميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على الزوجي الجزائري بنتيجة 3-1، ليواصلا كتابة التاريخ وتأكيد تفوقهما على الساحة القارية في فئة الزوجي.

كما قدّم الثنائي المصري أداءً رائعًا في بطولة العالم الأخيرة التي أُقيمت في قطر، ونجحا في حصد المركز الخامس بعد أداء بطولي، حيث كانا على بُعد خطوة واحدة فقط من انتزاع ميدالية عالمية، وهو ما ساهم في تعزيز رصيدهما النقطي ودفعهما لدخول قائمة الكبار عالميًا.