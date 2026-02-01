إنجاز جديد لسيدات تنس الطاولة بنادي سموحة

حقق فريق السيدات لتنس الطاولة بنادي سموحة المركز الثاني في بطولة دوري السيدات، كما توج فريق مرتبط السيدات بالمركز الثاني في بطولة دوري مرتبط السيدات، التي أُقيمت على ملاعب نادي الزمالك خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير.

جاء هذا الإنجاز بفضل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبات والجهاز الفني والإداري طوال البطولة، تحت قيادة المهندس "عبد العزيز السيسي" رئيس الجهاز، والكابتن "جابر محمود قناوي" المدير الفني، والكابتن "نجلاء فتحي" المدير الإداري، والكابتن "نور الدين أسامة" إداري الفريق.

قاد تدريب فريق السيدات كل من: الكابتن "زينب محجوب"، والكابتن "محمد سامي"، بينما تولى تدريب فريق المرتبط كل من الكابتن "محمد عادل دسوقي" والكابتن "أحمد نبيل"، تحت إشراف الكابتن "جمال محمود" مشرف قطاع الناشئات.