تفاصيل حبس طالب بتهمة قـ.تل زميله في مصر الجديدة

كشف أحد أصدقاء المجني عليه طعنا على يد زميله بأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنه لقي مصرعه لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميل لهما أخر، موضحاً إن الحادث جاء أثر خلاف نشب بين المجني عليه وزميل له بكلية الهندسة يدعى أحمد حطب بسبب فتاة

وأوضح أن المتهم حضر يوم الواقعة إلى الجامعة وتوجه مباشرة نحو المجني عليه قبل أن يسدد له ثلاث طعنات استقرت واحده منهما في القلب، ما أدى الي انهاء حياته في الحال.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين طالبين بسبب خلافات بينهما أقدم فيها أحدهما على طعن الآخر بسلاح أبيض طعنات نافذة أصابته إصابات بالغة، مما أسفر عن مقتله وجاري القبض علي المتهم.